Роналду впервые женится

Португальский нападающий Криштиану Роналду сделал предложение испанской модели Джорджине Родригес после девяти лет отношений. Об этом сообщает «Матч.тв».

31-летняя модель приняла предложение 40-летнего спортсмена — в своих социальных сетях Родригес опубликовала фотографию кольца с бриллиантом. Пара находится в отношениях с 2016 года и воспитывает пятерых детей. При этом, для Роналду это станет первым официальным браком.

«Я согласна. В этой и всех своих жизнях», — написала она.

© Соцсети

