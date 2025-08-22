СМИ: Емельяненко-младший просит об УДО

Осужденный на полтора года колонии младший брат бойцов MMA Федора и Александра Емельяненко Иван, как стало известно “Ъ”, подал заявление об условно-досрочном освобождении.

В середине декабря 2024 года он был взят под стражу после того, как суд в Старом Осколе признал его виновным в избиении человека, оскорблявшего спортсмена. После вступления приговора Емельяненко-младший, как пишет издание, был переведен в Белгородскую область, в колонию №4, которая находится в Алексеевском районе.

В Алексеевский райсуд, как сообщается, поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) 37-летнего бойца смешанных единоборств. Согласно картотеке дел, ходатайство будет рассмотрено 10 сентября.