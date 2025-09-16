Усэйн Болт: когда поднимаюсь по лестнице, задыхаюсь

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике легендарный ямаец Усэйн Болт признался, что сейчас совсем не занимается бегом после того, как в 2024 году порвал ахиллово сухожилие.

