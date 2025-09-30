Трусы Мбаппе выставили на продажу

Трусы футболиста, форварда «Реал Мадрида» Килиана Мбаппе выставили на продажу в Казахстане за 1 млн тенге (около 152 тысяч рублей). Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Объявление в соцсетях разместила уборщица отеля «Интерконтиненталь». В нем остановились футболисты «Реала» перед матчем с казахстанским «Кайратом» в рамках Лиги чемпионов, который состоится 30 сентября в Алматы.

По словам женщины, она также готова продать простыню, пододеяльник и наволочку из номера, где спал Мбаппе. Первые два предмета она готова отдать за 500 тысяч тенге (около 76 тысяч рублей) за каждый, а наволочку — за 350 тысяч тенге (около 53 тысяч рублей). Чистые трусы форварда уборщица готова отдать за 500 тысяч тенге (76 тысяч рублей), а грязные — в два раза дороже.