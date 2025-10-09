Сына бывшего чемпиона мира по боксу умер в 17 лет

Сына бывшего чемпиона мира по боксу в двух весовых категориях Артуро Гатти нашли мертвым. Об этом сообщает издание New York Post.

Отмечается, что Артуро Гатти-младшему на момент смерти было 17 лет. Причины произошедшего пока не установлены. Предварительно сообщается, что подросток был найден мертвым в квартире в Мехико.

Артуро Гатти-старший погиб в 2009 году, когда его сыну был один год. Спортсмена нашли мертвым в квартире в Бразилии. Боксер был чемпионом мира в первой полулегкой и первой полусредней весовых категориях.