Путин: Политике в спорте не место
Спорт призван объединять людей и наводить мосты между народами. Об этом на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» заявил президент РФ Владимир Путин.
Как пишет RT, глава государства поблагодарил партнёров страны, принявших решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России.
«Наша позиция неизменна: доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным... политике в спорте не место», - заключил он.
Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) поддержала отмену приостановки членства Паралимпийского комитета России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Национальная Служба Новостей: главные новости
Национальная Служба Новостей: главные новости