Путин: Политике в спорте не место

Спорт призван объединять людей и наводить мосты между народами. Об этом на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» заявил президент РФ Владимир Путин.

Как пишет RT, глава государства поблагодарил партнёров страны, принявших решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России.

«Наша позиция неизменна: доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным... политике в спорте не место», - заключил он.

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) поддержала отмену приостановки членства Паралимпийского комитета России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».