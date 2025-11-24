Объявлены дата и место прощания с Симоняном

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал дату и место церемонии прощания с первым вице-президентом организации Никитой Симоняном, скончавшимся в возрасте 99 лет. Об этом сообщается на сайте РФС.
Церемония пройдет 27 ноября 2025 на стадионе «Лукойл Арена». Информация о времени прощания и месте захоронения будет опубликована позднее.
«Очень тяжело смириться с мыслью о том, что завтра Никита Павлович больше не приедет в офис РФС, мы больше не встретимся, не поговорим о футболе, не обсудим рабочие вопросы», — заявил Митрофанов.
Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. В Союзе ветеранов футбола России рассказали, что бывший футболист почувствовал себя плохо 20 ноября, после чего его госпитализировали.
По словам почетного президента ПФС Вячеслава Колоскова, незадолго до смерти Симонян сломал ногу.
«Когда я узнал диагноз, мне, честно говоря, стало тревожно. Но я думал, что Никита Павлович выдержит», — отметил он.
Главное сейчас
Главное сейчас