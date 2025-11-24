Объявлены дата и место прощания с Симоняном

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал дату и место церемонии прощания с первым вице-президентом организации Никитой Симоняном, скончавшимся в возрасте 99 лет. Об этом сообщается на сайте РФС.

Церемония пройдет 27 ноября 2025 на стадионе «Лукойл Арена». Информация о времени прощания и месте захоронения будет опубликована позднее.

«Очень тяжело смириться с мыслью о том, что завтра Никита Павлович больше не приедет в офис РФС, мы больше не встретимся, не поговорим о футболе, не обсудим рабочие вопросы», — заявил Митрофанов.

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. В Союзе ветеранов футбола России рассказали, что бывший футболист почувствовал себя плохо 20 ноября, после чего его госпитализировали.

По словам почетного президента ПФС Вячеслава Колоскова, незадолго до смерти Симонян сломал ногу.