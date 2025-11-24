ФИФА почтила память Симоняна

Международная федерация футбола (ФИФА) почтила память умершего Никиты Симоняна. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС) в Telegram.

Организация приспустила российский флаг в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе в честь олимпийского чемпиона и лучшего бомбардира в истории «Спартака».

«Такой жест уважения — редкий случай, подчеркивающий, какое место Симонян занимал в истории европейского и мирового футбола», — отметили в РФС.

Симонян был удостоен ордена ФИФА «За заслуги» в 2000-м году. Награда вручается выдающимся деятелям футбола за их вклад в развитие спорта.

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. В Союзе ветеранов футбола России рассказали, что бывший футболист почувствовал себя плохо 20 ноября, после чего его госпитализировали.