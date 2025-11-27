В США умер 20-летний баскетболист

20-летний баскетболист из США Итан Дитц, выступавший за колледж Коннорса в студенческой лиге NJCAA, скончался во вторник от травм, полученных в результате инцидента во время субботнего матча. О трагедии сообщили представители учебного заведения.

Согласно свидетельствам очевидцев, форвард из города Вилония (штат Арканзас), чей рост составлял 203 см, получил удар локтем по голове и сразу же нуждался в неотложной медицинской помощи.

В колледже Коннорса также отметили, что из-за произошедшего были отменены несколько баскетбольных игр. К тому же, на 1 декабря запланирована поминальная церемония в память об Итане, которая пройдёт на территории учебного заведения.