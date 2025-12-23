Алина Загитова столкнулась с травлей в Сети

Telegram-канал Super рассказал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова столкнулась с травлей в соцсетях из-за своего нового образа. По данным Super, комментаторы начали писать, что образы Загитовой «все хуже и хуже», и угрожать ей отпиской.

Загитова выиграла золотую медаль в одиночном катании на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Второе место и серебряная медаль тогда достались еще одной российской спортсменке - Евгении Медведевой. Загитова - единственная в истории России и вторая в мировой истории фигуристка-одиночница, завоевавшая все основные международные титулы в фигурном катании.

Как рассказал Super, в последнее время Загитова пробует себя в роли модели, «заводит знакомства в шоу-бизнесе» и снимается у брендов. Telegram-канал отмечает, что образ 23-летней спортсменки стал более дерзким. Это не понравилось некоторым ее подписчикам.

Под ее постами в соцсетях появились комментарии с вопросами в духе «что происходит с Загитовой» и «на кого она стала похожа». Super отмечает, что пользователи также часто сравнивают Загитову с «элегантной и скромной» Медведевой.