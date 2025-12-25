Астролог предостерегла Валиеву в 2026 году

Профессиональный астролог Любовь Калиновская дала прогноз на 2026 год для российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает Sport 24.

Она рекомендовала спортсменке следить за своим здоровьем и психологическим состоянием.

«Огромные нагрузки, большие требования и строгий режим дня могут спровоцировать падение иммунитета и депрессивные состояния, а также риск травматизации», — предостерегла астролог.

Она также высказалась о возможном успехе Валиевой после возобновления карьеры.

«У нее есть все способности в ее гороскопе для профессиональных активных нагрузок и спортивных побед», — заявила Калиновская.

25 декабря Валиева получила право выступать на соревнованиях в связи с истечением ее четырехлетней дисквалификации. Она была отстранена за нарушение антидопинговых правил