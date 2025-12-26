Рафаэль Надаль: думаю, я буду нормальным отцом

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал о роли отца после завершения спортивной карьеры.

— А как отец? Ваши ожидания уже оправдались благодаря двум детям?

— У меня нет никаких ожиданий. Все мы делаем это, хорошо или плохо. Думаю, я буду нормальным отцом: не очень плохим, но и не очень хорошим. Мне всегда нравились дети, и у меня с ними хорошие отношения. С моим младшим, которому чуть больше трёх месяцев, отношения пока ограничены. С трёхлетним сыном я отлично провожу время. Я стараюсь воспитывать его в соответствии с теми ценностями, которые считаю правильными. Я надеюсь стать одним из тех родителей, которые видят, когда их дети поступают хорошо или плохо, и оценивают ситуацию объективно, не думая, что их дети всё делают правильно только потому, что они их дети.

— Старший уже взял в руки ракетку? Конечно, никакого давления...

— Он также взял клюшку для гольфа и футбольный мяч. Кажется, у него талант к этому, но он всего лишь трёхлетний ребёнок, который веселится, ходит в школу и старается получать удовольствие от каждого дня, — приводит слова Рафаэля AS.

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года.