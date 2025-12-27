Избитый воспитанник ЦСКА устроил три драки

Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс, избитый в Звенигороде, до попадания в больницу устроил три драки. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

© Соцсети

По данным канала, молодой спортсмен встретился в городе с Тимуром Магомедовым, бывшим игроком ялтинского «Рубина». Друзья посидели, выпили за встречу, после чего вышли на улицу, где поскандалили и подрались с неизвестными.

Драку попытался прекратить проезжавший мимо водитель. Молодые люди напали на него, мужчина в ответ применил травматический пистолет, затем уехал.

После этого спортсмены зашли в бар, где устроили новую драку.

Журналисты заметили, что Адамс отказался писать заявление в полицию и снимать побои, несмотря на ранения.

Ранее сообщалось, что воспитанник ЦСКА попал в больницу с пулевым ранением бедра и рваной раной губы.