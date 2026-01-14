Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс погиб при странных обстоятельствах в Звенигороде

Футболист и воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс найден мертвым в подмосковном Звенигороде, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

© ПФК ЦСКА

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2025 года футболист стал участником конфликта со стрельбой. Спортсмен получил пулевое ранения и травмы и был госпитализирован.

Собеседник телеканала отметил, что тело футболиста в среду, 14 января, обнаружили на улице возле многоквартирного дома. Предположительно, он выпал из окна высотки.

«Лайонел получил тяжелые травмы, которые оказались смертельными», — уточнил источник.

Друзья спортсмена выразили уверенность, что падение из окна произошло на фоне неразделенной любви, от которой якобы страдал Лайонел.

Мать футболиста в беседе с журналистами заявила, что ее сына убили неизвестные. Она уточнила, что у молодого человека не было девушки.

По ее словам, последний раз она говорила с сыном перед Новым годом, позже звонок сорвался — Адамс не поднял трубку.