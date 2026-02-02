Умер экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев скончался на 77-м году жизни.
Об этом сообщил глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.
«Валентин Васильевич Балахничев умер сегодня ночью. Причина смерти пока не известна. Мы занимаемся организацией похорон», – сказал Курбатов.
Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год, когда подал в отставку на фоне допинговых скандалов.
Умер бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев
Василевский о драке с вратарем «Бостона»: «Увидел, что Сваймен машет блином, сработал рефлекс. Он принял вызов – большое спасибо. Для меня это один из значимых моментов в карьере»
Кучеров с 1+3 в матче на открытом воздухе стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Крайдер с дублем и Ахо с голом в овертайме
Умер бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев
Василевский о драке с вратарем «Бостона»: «Увидел, что Сваймен машет блином, сработал рефлекс. Он принял вызов – большое спасибо. Для меня это один из значимых моментов в карьере»
Кучеров с 1+3 в матче на открытом воздухе стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Крайдер с дублем и Ахо с голом в овертайме