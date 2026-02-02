Умер экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики

$75.7390.47

Умер бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев скончался на 77-м году жизни.

Об этом сообщил глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

«Валентин Васильевич Балахничев умер сегодня ночью. Причина смерти пока не известна. Мы занимаемся организацией похорон», – сказал Курбатов.

Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год, когда подал в отставку на фоне допинговых скандалов.

