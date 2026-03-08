WADA возобновило судебный процесс против РУСАДА

Судебный процесс по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде возобновлен, ориентировочная дата слушаний - июль 2026 года. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Мы готовимся к слушаниям, наша позиция давно сформулирована: мы не согласны с тем, что несоответствие текстов федерального Закона о спорте и Всемирного антидопингового кодекса - это критическое замечание к РУСАДА, - рассказала Логинова. - Но все же мы сделали все, что было в наших силах, для того чтобы гармонизировать положения. Ориентировочно слушания состоятся в июле».

В начале осени Российское антидопинговое агентство и Всемирное антидопинговое агентство пришли к соглашению о приостановке судебного процесса в Спортивном арбитражном суде по иску WADA к РУСАДА в силу рассматриваемой возможности внесения изменений в законодательство РФ.16 февраля комитет Госдумы по физической культуре и спорту принял решение перенести слушания во втором чтении антидопинговых поправок в Законе о спорте РФ на более поздний срок из-за необходимости более детальной проработки предлагаемых изменений.

Российское антидопинговое агентство в настоящее время лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В сентябре 2022 года РУСАДА прошло аудит Всемирного антидопингового агентства. По итогам проверки WADA было сформулировано одно критическое замечание о необходимости внесения антидопинговых поправок в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ».В сентябре 2023 года WADA в очередной раз заявило о том, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. В октябре того же года гендиректор РУСАДА заявила, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA подало в Спортивный арбитражный суд апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.