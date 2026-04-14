Умерла победительница Олимпиады-1960 Людмила Лысенко

Победительница Олимпийских игр 1960 года в беге на дистанции 800 м Людмила Лысенко умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Причины смерти не сообщаются.

Также Лысенко завоевала золотую медаль чемпионата Европы 1954 года в беге на 800 м. В 1955 году ей было присвоено звание мастера спорта СССР, а позднее - заслуженного мастера спорта СССР. В 1960 году она была награждена орденом Трудового Красного Знамени.