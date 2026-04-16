Путин наградил бронзового призера Олимпийских игр

Илону Корстин наградили Орденом Дружбы
Награда присуждена указом президента Владимира Путина за выдающиеся заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, а также за весомый вклад в развитие экономики, культуры и сохранение наследия России.
Глава государства особо отметил заслуги Корстин в развитии физической культуры и спорта и ее многолетнюю добросовестную работу.
Илона Корстин занимает должность генерального директора Лиги с 2016 года. Будучи игроком в составе сборной России она дважды становилась бронзовым призером Олимпийских игр, дважды завоевывала серебряные медали чемпионата мира, трижды становилась чемпионкой Европы и трижды брала золото Евролиги.
