Путин наградил бронзового призера Олимпийских игр

Награда присуждена указом президента Владимира Путина за выдающиеся заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, а также за весомый вклад в развитие экономики, культуры и сохранение наследия России.

Глава государства особо отметил заслуги Корстин в развитии физической культуры и спорта и ее многолетнюю добросовестную работу.

Илона Корстин занимает должность генерального директора Лиги с 2016 года. Будучи игроком в составе сборной России она дважды становилась бронзовым призером Олимпийских игр, дважды завоевывала серебряные медали чемпионата мира, трижды становилась чемпионкой Европы и трижды брала золото Евролиги.