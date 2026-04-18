В Грузии освистали гимн России на чемпионате Европы по дзюдо. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Грузинские болельщики освистали гимн России во время церемонии награждения Тимура Арбузова. 22-летний россиянин в финале соревнований в категории до 81 килограмма одолел трехкратного чемпиона мира грузина Тато Григалашвили.

Двумя днями ранее российский дзюдоист Мурад Чопанов стал сильнейшим в весовой категории до 66 килограммов. В финале он победил финского спортсмена Лукаса Саху.

Чемпионат Европы по дзюдо проходит в Тбилиси с 16 по 19 апреля. Российские спортсмены выступают на нем с флагом и гимном. Соответствующее решение Международная федерация дзюдо приняла в конце ноября 2025 года.