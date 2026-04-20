Татьяну Тарасову выписали из больницы
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписалась из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации издания, 79-летняя Тарасова уже направляется домой. Как рассказали в Федерации фигурного катания на коньках России, ранее Тарасова попала в реанимацию из-за сильной простуды. Сейчас состояние тренера улучшилось.
«Татьяну Анатольевну выписали из больницы. Уже направляется домой», — сообщил собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
Ранее племянник Тарасовой рассказал о состоянии тренера.