В Госдуме заступились за Исинбаеву

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова заступилась за двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву на фоне публикаций в западных СМИ. Ее слова приводит Sport24.

По мнению депутата, в информационной среде вокруг российских спортсменов нередко появляются искажения, а любые слова могут быть выданы за позицию самого человека без должной проверки. Журова подчеркнула, что к подобным сообщениям стоит относиться осторожнее, поскольку они часто подаются через призму антироссийской пропаганды.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. Также 43-летняя легкоатлетка является майором Вооруженных сил России. С 2023 года Исинбаева живет на Тенерифе в Испании.