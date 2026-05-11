Диетолог оценил эффективность диеты Роналду

Бывший личный повар Криштиану Роналду раскрыл диету 41-летнего футболиста. Он отказался от сахара, молока и мучного, получая углеводы из овощей, а на ужин предпочитает рыбу или мясное филе. Диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru оценил такой рацион.

По словам эксперта, Роналду придерживается лёгкой модификации элиминационной репродукционной диеты. Она подразумевает исключение продуктов, содержащих глютен, а также молочных продуктов и масел, богатых омегой-6 (кукурузного, подсолнечного, рапсового). Эти продукты могут вызывать воспалительные процессы в организме, задерживать жидкость и провоцировать набор веса.

«Роналду посадили на лёгкую модификацию элиминационной репродукционной диеты, — объяснил Поляков. — Хорошее решение».

Он уточнил, что в рамках этого подхода определённые группы продуктов (в том числе те, на которые есть пищевая аллергия) исключаются в среднем на полгода. Затем раз в месяц добавляется одна группа, и специалисты наблюдают за реакцией организма.