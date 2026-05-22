Бывшего бойца UFC депортировали из России

Бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Леонардо Гимараеша депортировали из России перед поединком. Об этом сообщает Sport24.

23 мая бразильский спортсмен должен был провести бой с россиянином Амирханом Гулиевым на турнире NFL 4 в Ингушетии. О причинах депортации иностранца из России не сообщается. Поединок должен был возглавить турнир, теперь главным станет бой Сулима Бисултанова и Артема Рофаля.

44-летний Гимараеш выступает в смешанных единоборствах (ММА) с 2005 года. В 2016 году бразилец принял участие в двух поединках в UFC, проиграв оба. Всего за карьеру он провел 31 бой, в его активе 15 побед при 14 поражениях. Один поединок с его участием завершился вничью, еще один был признан несостоявшимся.

Летом прошлого года азербайджанского бойца MMA Джавида Рзаева, назвавшего российского спортсмена русской свиньей, лишили гражданства России и депортировали из страны. Инцидент, за который наказали Рзаева, произошел в июле 2024 года на турнире организации Hardcore FC.