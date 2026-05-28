Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своей пенсии.

Ее слова приводит Sport24.

«Сейчас олимпийская пенсия составляет 62 500 рублей в месяц. Я бы не стала жаловаться на эту сумму. Она ведь индексируется. Раньше пенсия зависела от курса валют и должна была быть эквивалентна тысяче долларов, так что постепенно она растет», — сказала Вяльбе.

Также трехкратная олимпийская чемпионка назвала олимпийскую пенсию серьезной прибавкой для бывших спортсменов-олимпийцев.

«В мире не так много стран, которые платят олимпийским чемпионам пожизненные пенсии. Благодарна нашему президенту за такую меру. Она не играет решающую роль для меня, но пенсионеры-олимпийцы неплохо живут благодаря этим выплатам», — заявила Вяльбе.

