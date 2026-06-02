В России стали чаще нарушать антидопинговые правила

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле выявило 10 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В мае РУСАДА выявлено 10 случаев возможных нарушений антидопинговых правил", - рассказала собеседница ТАСС.

В апреле Российское антидопинговое агентство зафиксировало 8 подобных случаев, в марте - 12, в феврале - 3, в январе - 5.

За 2025 год РУСАДА выявило 109 случаев нарушений антидопинговых правил.

Чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.