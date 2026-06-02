У легенды «Ливерпуля» диагностировали рак

Легендарный шотландский экс-футболист и бывший тренер Кенни Далглиш серьёзно болен — у него диагностировали рак. 75-летний футбольный ветеран уже проходит лечение от онкологии. Далглиш пытался сохранить информацию о своей болезни в тайне, но по ошибке поделился ей в соцсетях. После этого заболевание Кенни подтвердил и он сам, и «Ливерпуль».

«Сейчас я прохожу лечение от рака. В отличие от использования мобильного телефона, лечение проходит хорошо. В идеале, это должно было остаться в тайне, потому что так и должно быть, но мои бездарные навыки работы с современными технологиями подставили меня. Очевидно, я не хотел делать это достоянием общественности, поэтому буду признателен, если будет соблюдена частная жизнь моей семьи и меня самого», — цитирует Далглиша BBC.