Гимнастка Дина Аверина ждет первенца

Дина Аверина, 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, появилась на красной дорожке «Движения» в платье, которое не скрывало заметно округливший живот, передает МУЗ-ТВ.

По данным телеканала, спортсменку сопровождал супруг, олимпийский чемпион по танцам на льду Дмитрий Соловьев.

Супруги признались в беседе с прессой, что уже знают пол будущего ребенка, но желают сохранить его в секрете до последнего.

Журналисты уточнили, что Дина находится на 7-м месяце, этот ребенок станет у нее первым. У ее супруга от предыдущих отношений есть 16-летний сын Александр.

Напомним, что известные спортсмены познакомились в 2024 году на съёмках шоу «Ледниковый период», на котором выступали как пара.

14 февраля 2025-го Дмитрий сделал Дине предложение руки сердца, а 7 июля они сыграли свадьбу.