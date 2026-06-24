Чемпиона ОИ-2010 задержали за наркотики

Прокуратура штата Айдахо, США, задержала чемпиона Олимпийских игр — 2010 американского горнолыжника Боде Миллера за хранение наркотических веществ. Об этом сообщает TMZ. Согласно источнику, у Миллера был обнаружен пакет с галлюциногенными грибами весом 4,1 грамма.

Сообщается, что горнолыжник знал о нелегальности обнаруженного вещества. Прокуратура предъявила спортсмену обвинение по двум пунктам: в хранении самого наркотика и принадлежностей для его употребления.

Также TMZ указывает, что Миллер внёс залог в размере $ 5 тыс. и был освобождён из-под стражи. Судебные документы показывают, что его адвокат подал ходатайство о его явке в суд вскоре после начала дела. Предварительное слушание назначено на 29 июля.