Мустафина возобновит выступления упражнениями на бревне

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина , возобновившая в начале сентября тренировки после рождения ребенка, в первом после возвращения в спорт выступлении покажет зрителям упражнения на бревне — снаряде, на котором в 2013 году стала чемпионкой мира. Об этом сообщает ТАСС.

"Я буду выступать на бревне. Несмотря на всю кажущуюся опасность этого снаряда, мне легче всего было вспомнить свою программу именно на бревне", — заявила Мустафина.

28 октября в Москве пройдет гимнастическое шоу, в которому примут участие практически все сильнейшие спортсмены страны.