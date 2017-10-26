Легкоатлетка Коновалова не вернется в спорт после отбытия дисквалификации

Тренер спортсменки Марии Коноваловой Юрий Коновалов заявил, что 43-летняя чемпионка России в беге на длинные дистанции завершила карьеру и не вернется в спорт после отбытия двухлетней дисквалификации за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

"Мария не намерена возвращаться в спорт после того, как закончится срок дисквалификации", — отметил Коновалов.

Легкоатлетка была дисквалифицирована до 26 октября 2017 года на основании отклонений в гематологическом профиле с аннулированием всех результатов с 14 августа 2009 года.