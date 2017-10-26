Ещё
Мустафина вернется в большой спорт в шоу Немова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мустафина вернется в большой спорт в шоу Немова 

Рамблер 26 октября 2017
Фото: РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина и обладательница двух золотых медалей чемпионатов мира Виктория Комова, вернувшиеся в спорт после длительного перерыва, примут участие в гимнастическом шоу Алексея Немова "Легенды спорта. Восхождение", которое пройдет в субботу в Москве, передает корреспондент ТАСС с репетиции мероприятия.
В шоу Немова, которое пройдет в столичном "Мегаспорте", будут задействованы более 200 участников. Это звезды спортивной и художественной гимнастики, акробаты, танцоры, актеры и музыканты.
Для Мустафиной и Комовой шоу станет первым публичным выступлением после длительного перерыва. Мустафина в последний раз выходила на помост в августе 2016 года на Олимпиаде в Бразилии, Комова — весной прошлого года на чемпионате России. Первая приступила к тренировкам вместе с национальной командой после рождения ребенка в начале сентября, вторая — в конце июня.
В числе участников шоу обладательница золотой медали чемпионата мира по спортивной гимнастике 2017 года Мария Пасека и двукратные призеры этого турнира Елена Еремина и Давид Белявский. Также в шоу выступят Анастасия Ильянкова, Никита Игнатьев, Сергей Ельцов и серебряные призеры ОИ-2016 Ангелина Мельникова и Никита Нагорный.
"Я очень благодарен главному тренеру сборной России Андрею Федоровичу Родионенко за то, что он дал возможность нашим сильнейшим спортсменам выступить на этом шоу, позволил показать наших звезд гимнастики болельщикам, — сказал ТАСС четырехкратный олимпийский чемпион Немов. — Для меня самое главное, чтобы никто из спортсменов здесь не получил травму. Снаряды, помост ничем не отличаются от тех, на которых наши ведущие гимнасты привыкли выступать".
Первым официальным стартом для Мустафиной должен стать весенний чемпионат России, для обладательницы двух серебряных наград ОИ-2012 Комовой — декабрьский Кубок Воронина.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением7
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение