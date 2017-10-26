Мустафина вернется в большой спорт в шоу Немова

В шоу Немова, которое пройдет в столичном "Мегаспорте", будут задействованы более 200 участников. Это звезды спортивной и художественной гимнастики, акробаты, танцоры, актеры и музыканты.

Для Мустафиной и Комовой шоу станет первым публичным выступлением после длительного перерыва. Мустафина в последний раз выходила на помост в августе 2016 года на Олимпиаде в Бразилии, Комова — весной прошлого года на чемпионате России. Первая приступила к тренировкам вместе с национальной командой после рождения ребенка в начале сентября, вторая — в конце июня.

"Я очень благодарен главному тренеру сборной России Андрею Федоровичу Родионенко за то, что он дал возможность нашим сильнейшим спортсменам выступить на этом шоу, позволил показать наших звезд гимнастики болельщикам, — сказал ТАСС четырехкратный олимпийский чемпион Немов. — Для меня самое главное, чтобы никто из спортсменов здесь не получил травму. Снаряды, помост ничем не отличаются от тех, на которых наши ведущие гимнасты привыкли выступать".

Первым официальным стартом для Мустафиной должен стать весенний чемпионат России, для обладательницы двух серебряных наград ОИ-2012 Комовой — декабрьский Кубок Воронина.