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Названо самое дорогое спортивное событие в мире
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Журнал Forbes назвал Супербоул самым дорогим спортивным событием в мире 

RT на русском 26 октября 2017
Фото: РИА Новости
Журнал Forbes опубликовал собственный рейтинг самых дорогих спортивных событий в мире.
Лидирует в нём Супербоул — финальный матч плей-офф Национальной футбольной лиги (НФЛ), оценивающийся в $663 млн Телеаудитория поединка в прошлом году только на территории США превысила отметку в 110 миллионов зрителей, а стоимость размещения 30-секундного рекламного ролика в одном из перерывов встречи составила примерно $5 млн  Второе место в рейтинге заняли летние Олимпийские игры ($419 млн), а третье — зимняя Олимпиада ($285 млн). Чемпионат мира по футболу, стоимость которого Forbes оценил в $229 млн, стал четвёртым.
Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы по версии Forbes.
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