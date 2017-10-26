Названо самое дорогое спортивное событие в мире

Журнал Forbes назвал Супербоул самым дорогим спортивным событием в мире

Журнал Forbes опубликовал собственный рейтинг самых дорогих спортивных событий в мире.

Лидирует в нём Супербоул — финальный матч плей-офф Национальной футбольной лиги (НФЛ), оценивающийся в $663 млн Телеаудитория поединка в прошлом году только на территории США превысила отметку в 110 миллионов зрителей, а стоимость размещения 30-секундного рекламного ролика в одном из перерывов встречи составила примерно $5 млн Второе место в рейтинге заняли летние Олимпийские игры ($419 млн), а третье — зимняя Олимпиада ($285 млн). Чемпионат мира по футболу, стоимость которого Forbes оценил в $229 млн, стал четвёртым.