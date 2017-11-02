Самбисты из Москвы завоевали золото Кубка Европы

Мастер-классы для будущих чемпионов прошли в «Смене»

Участники Всероссийского детско-юношеского форума «Юность „Динамо“ — будущее России» встретились с призером чемпионатов мира, обладателем Кубка мира, заслуженным мастером спорта России Эдуардом Кургиняном и призером чемпионатов России по самбо, мастером спорта России международного класса Андреем Горобцом.

Ребята задали спортсменам свои вопросы и поучаствовали в мастер-классе по самбо. По словам гостей, главная цель мероприятия — привить любовь к спорту и показать урок мастерства. Какими качествами должны обладать настоящие спортсмены? Станет ли самбо олимпийским видом спорта? Как добиться успеха в спорте и найти мотивацию? На эти и многие другие вопросы спортсмены ответили в рамках пресс-конференции. Кроме этого, гости рассказали о своей спортивной карьере и достижениях, поделились планами на будущее.

Андрей Горобец рассказал о значимости подобных мероприятий и пропаганде национального спорта самбо.

«От сегодняшней встречи со сменовцами остались только положительные впечатления, яркие эмоции. Конечно, ребята и даже мы немного волновались в начале. В «Смене» большая территория, хороший стадион. Нужно с детства прививать любовь к спорту. Недаром наши предки говорили, что в здоровом теле — здоровый дух. Всем ребятам хочется пожелать трудолюбия, упорства, и самого главного — здоровья!», заявил он.

«Мне понравилась встреча со спортсменами. Если честно, я представляла себе самбистов похожими на сумоистов, очень массивными, но они оказались совсем не такие. Они рассказали, что для победы главное — не сколько ты весишь, а твоя сила, выносливость и навыки», — поделилась Екатерина Клочкова из Самары.

«Я всегда жила в спорте, я уважаю людей, которые верят в себя и занимаются спортом. Такие люди зарабатывают свои кубки, медали и награды не только ради себя, но и ради страны. На пресс-конференции я задала спортсменам вопрос о том, кто мотивировал их», — рассказала Ирина Политова из Самары.

В рамках встречи мальчишки и девчонки посетили мастер-класс от известных спортсменов, на котором они продемонстрировали основы самбо и дзюдо. Кувырки, прыжки, растяжки, безопасное падение. Некоторые из ребят пробуют заниматься самбо впервые, другие и раньше занимались единоборствами.