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Фокеев завершил карьеру
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Завершил карьеру двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе Фокеев 

Газета.Ru 30 октября 2017
Фото: AFP
Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе в дабл-трапе россиянин Виталий Фокеев объявил о завершении спортивной карьеры.
"Я планировал завершить карьеру сразу после финала Кубка мира, который сейчас проходит в Индии. Но руководство приняло решение не отправлять нас туда. Тем не менее я своих планов не меняю. Карьеру спортсмена я завершил, теперь буду тренировать детишек в родном Липецке", — цитирует Фокеева ТАСС.
Спортсмен отметил, что исключение дабл-трапа из программы Олимпийских игр 2020 года также повлияло на решение уйти из спорта.
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