Фокеев завершил карьеру

Завершил карьеру двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе Фокеев

Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе в дабл-трапе россиянин Виталий Фокеев объявил о завершении спортивной карьеры.

"Я планировал завершить карьеру сразу после финала Кубка мира, который сейчас проходит в Индии. Но руководство приняло решение не отправлять нас туда. Тем не менее я своих планов не меняю. Карьеру спортсмена я завершил, теперь буду тренировать детишек в родном Липецке", — цитирует Фокеева ТАСС

Спортсмен отметил, что исключение дабл-трапа из программы Олимпийских игр 2020 года также повлияло на решение уйти из спорта.