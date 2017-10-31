Бронзовый призер Игр-2012 Гречин завершил карьеру

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года российский пловец Андрей Гречин принял решение завершить спортивную карьеру. 30-летний россиянин заявил, что больше выступать не будет.

— Я закончил карьеру спортсмена, больше выступать не буду, — приводит «Р-Спорт» слова Гречина.

Напомним, на Олимпиаде в Лондоне Гречин взял бронзу в составе сборной России в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Он также является двукратным чемпионом Европы, в его активе два серебра и одна бронза на чемпионатах мира по водным видам спорта.