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Бронзовый призер Игр-2012 Гречин завершил карьеру
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Бронзовый призер Игр-2012 Гречин завершил карьеру 

Спорт-Экспресс 31 октября 2017
Фото: РИА Новости
Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года российский пловец Андрей Гречин принял решение завершить спортивную карьеру. 30-летний россиянин заявил, что больше выступать не будет.
— Я закончил карьеру спортсмена, больше выступать не буду, — приводит «Р-Спорт» слова Гречина.
Напомним, на Олимпиаде в Лондоне Гречин взял бронзу в составе сборной России в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Он также является двукратным чемпионом Европы, в его активе два серебра и одна бронза на чемпионатах мира по водным видам спорта.
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