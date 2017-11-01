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Штангистов из РФ проверят на знание антидопинговых правил
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ФТАР проверит всех российских тяжелоатлетов на знание антидопинговых правил 

Спорт-Экспресс 1 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Президент ФТАР Максим Агапитов заявил, что федерация проведет обязательное тестирование спортсменов на знание антидопинговых правил. 30 сентября ФТАР и федерации еще восьми стран были отстранены на год за допинговые нарушения.
— Мы приняли решение об обязательном тестировании членов всех составов сборных России на знание антидопинговых правил, — цитирует «Р-Спорт» Агапитова. — У нас на сайте федерации есть личный кабинет каждого спортсмена, и они проходят онлайн-обучение на знание антидопинговых правил и потом сдают онлайн-тесты. И, сдавая тест, спортсмены подписываются под тем, что они знают антидопинговые правила. Мы приняли решение, что это в обязательном порядке касается всех членов национальных сборных. И мы продолжаем борьбу за то, чтобы наша сборная, состоящая из 17-летних спортсменов, в октябре следующего года приняла участие в юношеских Олимпийских играх.
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