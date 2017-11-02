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Попов: результаты россиян в спринте таковы, что плавать мог бы и я
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Попов заявил, что результаты россиян в спринте таковы, что плавать мог бы и он 

Р-Спорт 2 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Обладатель четырех золотых и пяти серебряных медалей Олимпийских игр 1992, 1996 и 2000 годов, шестикратный чемпион мира в плавании Александр Попов заявил, что с таким уровнем результатов, какой на данный момент демонстрируют российские пловцы на спринтерских дистанциях, мог бы до сих пор плавать и он.
На июльском чемпионате мира по водным видам спорта, который прошел в Будапеште, российские пловцы на дистанциях 50 и 100 метров в четырех дисциплинах довольствовались лишь бронзой Кирилла Пригоды на 100-метровке брассом. Победителю британцу Адаму Пити россиянин проиграл почти 2 секунды. Мужская сборная России стала бронзовым призером в комбинированной эстафете 4х100 метров.
Попов завершил спортивную карьеру в 2004 году в возрасте 33 лет.
"Как бы кощунственно это ни звучало, но с таким уровнем результатов как тот, что мы сегодня имеем в российском спринте, наверное, мог бы до сих пор плавать и я. Для того чтобы попадать в команду и участвовать в эстафетах, не нужно даже много тренироваться. Только ради чего это делать? Ради того, чтобы получать зарплату?" — сказал Попов в интервью агентству "Р-Спорт".
Полностью интервью с Поповым читайте на сайте агентства "Р-Спорт".
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