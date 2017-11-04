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Колобков встретится с главой WADA Риди
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Минспорт опроверг информацию о встрече Колобкова с главой WADA на форуме в ноябре 

ТАСС 4 ноября 2017
Фото: ТАСС
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков не будет принимать участие в антидопинговом форуме Play the Game, который пройдет в голландском Эйндховене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минспорта.
Ранее сообщалось, что в рамках форума Колобков встретится с президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйгом Риди. Участниками мероприятия должны стать глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт, глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен, немецкий журналист Хайо Зеппельт, бывший президент WADA Ричард Паунд.
Форум пройдет с 26 по 30 ноября, на нем будут обсуждать проблемы допинга и коррупции в мировом спорте.
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