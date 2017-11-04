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Штангиста из США Хэй дисквалифицирована за допинг
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Американская штангистка Хэй дисквалифицирована на два года за допинг 

Газета.Ru 4 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Тяжелоатлетка из США Эми Хэй дисквалифицирована на два года за употребление запрещенного вещества, сообщает ТАСС.
Решение об отстранении Хэй было принято Американской арбитражной ассоциацией (ААА).
Проба 26-летней штангистки от 18 марта, сданная на турнире American Open Series 1, где она стала чемпионкой, дала положительный результат на остарин.
Хэй обвинила своего возлюбленного в том, что он добавил ей в воду остарин в ночь перед соревнованиями. Мужчина признал вину, объяснив свои действия тем, что он хотел доставить проблемы не своей девушке, а ее тренеру Грегу Эверетту.
Дисквалификация Хэй отсчитывается с 11 апреля 2017 года, когда она была временно отстранена. Все ее результаты, показанные после 18 марта, аннулированы, американка лишена призовых и медалей.
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