Штангиста из США Хэй дисквалифицирована за допинг

Американская штангистка Хэй дисквалифицирована на два года за допинг

Тяжелоатлетка из США Эми Хэй дисквалифицирована на два года за употребление запрещенного вещества, сообщает ТАСС

Решение об отстранении Хэй было принято Американской арбитражной ассоциацией (ААА).

Проба 26-летней штангистки от 18 марта, сданная на турнире American Open Series 1, где она стала чемпионкой, дала положительный результат на остарин.

Хэй обвинила своего возлюбленного в том, что он добавил ей в воду остарин в ночь перед соревнованиями. Мужчина признал вину, объяснив свои действия тем, что он хотел доставить проблемы не своей девушке, а ее тренеру Грегу Эверетту.

Дисквалификация Хэй отсчитывается с 11 апреля 2017 года, когда она была временно отстранена. Все ее результаты, показанные после 18 марта, аннулированы, американка лишена призовых и медалей.