Мамун завершила карьеру в 22 года

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун приняла решение о завершении спортивной карьере. Об этом рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова , сообщает ТАСС

В сентябре Мамун, решившая отдохнуть после победы на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, не исключала, что примет участие в чемпионате мира 2018 года.

«Она закончила [карьеру], выступать не будет. К сожалению, она выполнила свою миссию», — сказала Винер-Усманова журналистам.

22-летняя Мамун семь раз завоевывала золото чемпионатов мира и четыре раза становилась чемпионкой Европы.

В сентября она вышла замуж за серебряного призера Олимпийских игр-2008 Александра Сухорукова. В Instagram спортсменки недавно появилось фото со свадьбы. «Наш свадебный танец!Кстати именно перед танцем я меняла платье. Легкое, воздушное, не сковывающее движений и вместе с тем очень красивое платье», — написала Мамун.