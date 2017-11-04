Казахстанский велосипедист выиграл этап Кубка мира

Казахстанский велогонщик Никита Панасенко стал победителем этапа Кубка мира, обогнав сильнейших соперников.

25-летний Панасенко преодолел дистанцию на 30 километров, оставив позади себя грека Кристоса Воликакиса и итальянца Лиама Бертаццо.

"Основная борьба развернулась между велосипедистом Кристосом Воликакисом, заполучившим некоторое преимущество по очкам с начала гонки, и Никитой Панасенко, сумевшим грамотной серией атак вывести соперника из равновесия, не оставив ему шанса на победу", — пишет сайт казахстанской федерации велосипедного спорта

Первый этап Кубка мира по велоспорту на треке стартовал 3 ноября и продлится до 5 ноября. Команда из Казахстана уже выбилась в лидеры.

Следующие этапы пройдут в Великобритании, Канаде и Беларуси.

С 28 февраля по 4 марта 2018 года в Нидерландах состоится главный старт сезона — чемпионат мира по велосипедному спорту на треке.