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Казахстанский велосипедист выиграл этап Кубка мира
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Казахстанский велосипедист выиграл этап Кубка мира 

Sputnik Казахстан 4 ноября 2017
Фото: Reuters
Казахстанский велогонщик Никита Панасенко стал победителем этапа Кубка мира, обогнав сильнейших соперников.
25-летний Панасенко преодолел дистанцию на 30 километров, оставив позади себя грека Кристоса Воликакиса и итальянца Лиама Бертаццо.
"Основная борьба развернулась между велосипедистом Кристосом Воликакисом, заполучившим некоторое преимущество по очкам с начала гонки, и Никитой Панасенко, сумевшим грамотной серией атак вывести соперника из равновесия, не оставив ему шанса на победу", — пишет сайт казахстанской федерации велосипедного спорта
Первый этап Кубка мира по велоспорту на треке стартовал 3 ноября и продлится до 5 ноября. Команда из Казахстана уже выбилась в лидеры.
Следующие этапы пройдут в Великобритании, Канаде и Беларуси.
С 28 февраля по 4 марта 2018 года в Нидерландах состоится главный старт сезона — чемпионат мира по велосипедному спорту на треке.
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