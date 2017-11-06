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Ласицкене не сможет претендовать на спортсменку года
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Ласицкене не оказалось в финальной тройке претенденток на лучшую легкоатлетку года 

Газета.Ru 6 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не вошла в финальную тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) сообщает ТАСС.
В прошедшем сезоне россиянка взяла золото во всех турнирах, в которых принимала участие, в том числе выступая под нейтральным флагом на чемпионате мира и в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе.
В шорт-лист вошли Екатерини Стефаниди — греческая прыгунья с шестом, Алмаз Аяна — бегунья из Эфиопии и Нафиссату Тиам — бельгийская спортсменка, специализирующаяся на выступлениях в многоборье.
Ранее сообщалось, что вице-премьер России Виталий Мутко назвал Ласицкене лучшей легкоатлеткой мира.
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