Ласицкене не сможет претендовать на спортсменку года

Ласицкене не оказалось в финальной тройке претенденток на лучшую легкоатлетку года

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не вошла в финальную тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) сообщает ТАСС

В прошедшем сезоне россиянка взяла золото во всех турнирах, в которых принимала участие, в том числе выступая под нейтральным флагом на чемпионате мира и в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе.

В шорт-лист вошли Екатерини Стефаниди — греческая прыгунья с шестом, Алмаз Аяна — бегунья из Эфиопии и Нафиссату Тиам — бельгийская спортсменка, специализирующаяся на выступлениях в многоборье.