Где заняться конным спортом в Москве

Существует лишь один вид спорта, в котором во время соревнований в рамках Олимпийских игр, задействовано животное. Речь, как несложно догадаться идет о лошади, соответственно, состязания с ее участием проходят в рамках конного спорта.

С точки зрения спорта высших достижений конный спорт пока сложно отнести к числу наиболее популярных видов, однако это не говорит о том, что люди не любят его вообще. Лошадь/конь — доброе для человека животное, которое с древних времен было призвано помогать людям. А теперь еще человек в тандеме с лошадью может соревноваться за победу в том или ином турнире. Да и просто провести досуг, верхом на седле передвигаясь по парку.

В Москве есть немало заведений, где можно обучиться навыкам ездовой езды. Предлагаем вашему вниманию обзор нескольких конно-спортивных секций, которые базируются в российской столице.

ШКОЛА ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ «РЕЗОНАНС»

Знаменитый московский парк «Сокольники» включает в себя немало интересного — как в сфере культуры, так и в сфере отдыха и спорта. Одно из направлений, которое развивается, — это конный спорт. На территории парка располагается школа верховой езды «Резонанс».

В «Резонансе» предлагаются как разовые занятия, так и абонементы; как для взрослых, так и детей. Для детей, стоит отменить, предусмотрены занятия для пони.

Как отмечается в презентационной программе школы, она основана в 1995 году.

«Постепенно развиваясь, мы охватываем всё больший спектр услуг в конной сфере (конкур, выездка, иппотерапия). Наши тренера помогут вам научиться правильно чистить и седлать лошадь, крепко держаться в седле, совершенствоваться в таких направлениях, как конкур и выездка, а также подготовить вас и вашу лошадь к соревнованиям. Занятия проводятся в манеже, а также на свежем воздухе на плацу. Все наши лошади отлично выезжены, находятся в постоянном тренинге, окружены заботой и любовью. Лошади разной подготовки, как выездковые, так и конкурные, помогут вам овладеть всеми тонкостями верховой езды», — говорится в сообщении.

КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СОЛОВЬИНАЯ РОЩА»

Занятия для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья предлагаются в конно-спортивном клубе «Соловьиная Роща».

«Занятия направлены на снятие психологических барьеров и физическое оздоровление, а также обеспечение позитивного эмоционального настроя. Общение с лошадьми служит дополнительным стимулом для занятий, поэтому дети и взрослые скорее откликаются на просьбы тренера и с интересом приходят на тренировки», — предлагают руководители клуба.

Сам клуб, созданный в 1996 году, располагается в Национальном парке Лосиный Остров. «Рядом с конюшней лес, в котором нередко можно встретить оленей, лосей, лисиц, различных птиц и кабанов», — предупреждают (а скорее — привлекают) посетителей конно-спортивного клуба.

СДЮШОР «МАТАДОР»

Не только начинающие, но и относительно опытные ездоки могут полноценно приобщиться к занятиям конным спортом.

«Мы занимаемся как с теми, кто только начинает обучение верховой езде, так и с опытными спортсменами. Клуб регулярно проводит открытые соревнования по конкуру и выездке. Подготовка к их проведению также осуществляется силами наших сотрудников», — отмечается в релизе школы.

Конные секции в «Матадоре» располагаются в московских районах Лианозово и Нагорное.

СЕМЕЙНЫЙ КОННЫЙ КЛУБ «ИЗМАЙЛОВО»

На территории парка «Измайлово» расположен одноименный конный клуб верховой езды, где можно и отдохнуть, им просто покататься верхом на лошадях, а также принять участие в соответствующих соревнованиях.

«За годы работы клуб обрел огромную популярность и продолжает оставаться одним из лучших в регионе. Для многих столичных жителей конные прогулки и катание на лошадях в Москве в первую очередь ассоциируются с измайловским конноспортивным комплексом. Двери КСК открыты для взрослых и детей», — говорится в сообщении клуба.

Отдельное предложение для тех, в распоряжении кого внезапно оказалась личная лошадь, а ее нужно куда-то пристроить. «Привозите лошадку в КСК и о ней позаботятся конюхи с огромным опытом работы», предложили в клубе.

Данная конная школа открыта в 1935 году по личной инициативе Маршала и трижды Героя СССР Семена Михайловича Буденного

КТО КУРИРУЕТ КОННЫЙ СПОРТ В РОССИИ

В Москве есть отдельная организация, которая курирует конный спорт — это Федерация конного спорта Москвы (ФКСМ). Как сообщается на сайте региональной общественной организации, она создана 12 апреля 2004 года.

«Основной целью Федерации конного спорта города Москвы (ФКСМ) является развитие, совершенствование, пропаганда и популяризация конного спорта в городе Москве, повышение его роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья и формировании здорового образа жизни населения, а также подготовка спортсменов высокой квалификации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что федерация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Департаментом физической культуры и спорта города Москвы (Москомспорт) и взаимодействует со спортивными, общественными, государственными организациями и объединениями в интересах развития конного спорта.

В 2012 году Федерация конного спорта города Москвы прошла государственную аккредитацию и заключила договор о сотрудничестве с Москомспортом. Также Федерация конного спорта города Москвы является коллективным членом Федерации конного спорта России.