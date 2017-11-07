Умер 20-летний бельгийский велогонщик Бьярне Ванакёр

Бельгийский велогонщик Бьярне Ванакёр был найден мертвым в своей постели. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя спортклуба EFC-L&R-Vulsteke, за который выступал Ванакёр.

Причины смерти 20 летнего гонщика не называются. Тренер клуба Мишель Полентье заявил, что у спортсмена не было никаких проблем со здоровьем или сердцем.

«Все наши гонщики проходят тщательные обследования. Мне известно, что он умер во сне», — сказал тренер.

Бьярне Ванакёр считался одним из самых перспективных молодых велогонщиков Бельгии. В мае нынешнего года на велогонке «Париж-Рубе» он финишировал десятым.