Умер 20-летний бельгийский велогонщик Бьярне Ванакёр 

Бельгийский велогонщик Бьярне Ванакёр был найден мертвым в своей постели. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя спортклуба EFC-L&R-Vulsteke, за который выступал Ванакёр.
Goed renner, goede vriend, veel talent, eindeloze grinta…we gaan je missen @bjarnevanacker #ripbjarne pic.twitter.com/iVJijMuPsb— EFC-L&R-VULSTEKE (@EFC_LR_VULSTEKE) 6 ноября 2017 г.
Причины смерти 20 летнего гонщика не называются. Тренер клуба Мишель Полентье заявил, что у спортсмена не было никаких проблем со здоровьем или сердцем.
«Все наши гонщики проходят тщательные обследования. Мне известно, что он умер во сне», — сказал тренер.
Бьярне Ванакёр считался одним из самых перспективных молодых велогонщиков Бельгии. В мае нынешнего года на велогонке «Париж-Рубе» он финишировал десятым.