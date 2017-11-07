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bwin Россия стал официальным партнером Единой лиги ВТБ
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bwin Россия стал официальным партнером Единой лиги ВТБ 

Рамблер 7 ноября 2017
Фото: предоставлено организаторами
Месяц назад стартовал новый сезон Единой лиги ВТБ, в котором принимают участие 13 баскетбольных команд из Белоруссии, Казахстана, Латвии, Эстонии и России. Становлению лиги способствует повышение зрительского интереса и широкое освещение в СМИ, что играет немаловажную роль в привлечении новых партнеров и спонсоров.
В сезоне 2017/2018 статус официального партнера в категории «Букмекер» получила компания bwin Россия, которая в ближайшее время официально начнет прием интерактивных ставок на территории РФ. Букмекерский бренд bwin будет представлен на рекламных поверхностях баскетбольных площадок в течение всего сезона, кроме этого компания получит возможность проводить мероприятия для болельщиков, а также поддержит «Матч всех звезд» Единой Лиги ВТБ в феврале 2018 года.
Стороны официально объявили о старте сотрудничества 6 ноября — в день матча «Химки» — ЦСКА, который состоялся в БЦ «Химки» и завершился победой ЦСКА. В торжественной церемонии приняли участие Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко и генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев.
«Поддержка спорта и, в частности, партнерство со спортивными лигами и федерациями — один из приоритетов для bwin на новом рынке. Мы прошли большой путь с момента презентации бренда до запуска и в ближайшие дни начнем предлагать нашим клиентам мировой букмекерский продукт», — прокомментировал заключение соглашения Дмитрий Сергеев, генеральный директор bwin Россия.
«Мы рады приходу bwin в Россию и старту наших партнерских отношений. Уверен, аудитория по достоинству оценит сервис, который пользуется такой высокой популярностью по всему миру. Для нас особенно важно получить партнера со столь богатой экспертизой в спортивном маркетинге. Уверен, наше сотрудничество будет взаимовыгодным и эффективным», — прокомментировал Сергей Кущенко, президент Единой Лиги ВТБ.
bwin — ведущий игорный онлайн-оператор в Европе и один из самых популярных брендов в мировой беттинг-индустрии. Компания была основана в Австрии под первоначальным названием betandwin в 1997 году. Бренд bwin принадлежит крупнейшему игровому холдингу GVC. Среди команд, имеющих партнерские соглашения с брендом bwin, — ведущие европейские футбольные клубы, в числе которых «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико Мадрид», «Севилья», «Валенсия» и другие. С 2007 по 2013 год bwin также являлся основным и титульным спонсором ФК «Реал Мадрид». В России bwin является официальным партнером Всероссийской федерации воллейбола и Единой лиги ВТБ.
В июне 2017 года bwin был официально представлен в России.
Регистрация доступна на сайте bwin.ru, а все новые клиенты получают бонусы на первый депозит до 10 000 рублей. ООО «Диджитал Беттинг», которое представляет бренд bwin на российском рынке, работает на основании лицензии № 31 на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, выданной 4 марта 2016 года.
 Ещё 6 источников 
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