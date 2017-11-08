Российские спортсмены раскрыли обман Родченкова

Российские спортсмены обвинили бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в том, что он давал им запрещенные препараты. Об этом сообщил телеканал «Матч-ТВ». Все спортсмены предпочли остаться неназванными. Один из спортсменов рассказал о трех банках без этикеток с крышками разных цветов. В каждой из них находились анаболические стероиды, которые Родченков советовал чередовать и пить не ежедневно, а только в момент сильной усталости.

Другая спортсменка также рассказала о банках без этикеток от Родченкова. По ее словам, препараты она не употребляла, а только делала вид.

Ранее СК РФ опубликовал выдержки из допросов ряда спортсменов, в которых говорится, что Родченков продавал запрещенные препараты тренерам спортсменов под видом привезенных из США витаминов и пищевых добавок. Когда в крови спортсменов обнаруживали допинг, он брал банки с препаратами на экспертизу, и они бесследно исчезали.

8 ноября бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова обвинили в уничтожении проб спортсменов. Родченкову грозит до 10 лет тюрьмы.