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РФ могут не пустить на ОИ-2018 за отказ признать кодекс WADA
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РФ могут не пустить на ОИ-2018 за отказ признать кодекс WADA 

Рамблер 12 ноября 2017
Фото: Оливье Ниггли Фото: Denis Balibouse / Reuters
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что отказ России признать выводы из доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена помешает российским спортсменам попасть на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает Reuters.
Одно из 19 условий, которые WADA изложила в «Дорожной карте», требует от ответственных за антидопинговую программу в России, в том числе Министерства спорта и Национального олимпийского комитета, публично признать результаты расследования Макларена.
«Если Россия по-прежнему не будет соответствовать антидопинговому кодексу WADA, то это станет одним из препятствий на пути участия российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане», — заявил Ниггли.
Он также отметил, что страны и федерации должны соответствовать кодексу WADA для участия в Играх, но окончательное решение остается за Международным олимпийским комитетом.
«У нас есть дорожная карта, которая была согласована всеми. Мы не будем считать, что российская сторона выполнила все условия, пока останутся незатронутые элементы в документе», — отметил он.
 Ещё 46 источников 
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