РФ могут не пустить на ОИ-2018 за отказ признать кодекс WADA

Одно из 19 условий, которые WADA изложила в «Дорожной карте», требует от ответственных за антидопинговую программу в России, в том числе Министерства спорта и Национального олимпийского комитета, публично признать результаты расследования Макларена.

«Если Россия по-прежнему не будет соответствовать антидопинговому кодексу WADA, то это станет одним из препятствий на пути участия российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане», — заявил Ниггли.

Он также отметил, что страны и федерации должны соответствовать кодексу WADA для участия в Играх, но окончательное решение остается за Международным олимпийским комитетом.

«У нас есть дорожная карта, которая была согласована всеми. Мы не будем считать, что российская сторона выполнила все условия, пока останутся незатронутые элементы в документе», — отметил он.