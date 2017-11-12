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Войнова завоевала бронзу в Манчестере
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Войнова завоевала бронзу в спринте на этапе КМ по велотреку в Манчестере 

Чемпионат.com 12 ноября 2017
Фото: ТАСС
Россиянка Анастасия Войнова завоевала бронзовую медаль в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Манчестере (Великобритания). В малом финале за третье место Войнова победила голландку Шанне Браспеннинкс. Золото завоевала немка Кристина Фогель, которая оказалась быстрее другой голландки Лаурине ван Риссен.
Ранее Войнова и Дарья Шмёлева стали вторыми в командном спринте на этапе Кубка мира в Манчестере.
Велотрек. Кубок мира. Второй этап. Манчестер, Великобритания Женщины. Индивидуальный спринт
1. Кристина Фогель (Германия).
2. Лаурин ван Риссен (Нидерланды).
3. Анастасия Войнова (Россия)…
9. Дарья Шмелёва (Россия).
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