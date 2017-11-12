Сборная России победила на ЧМ по самбо

Сборная России выиграла общекомандный зачет на чемпионате мира по самбо в Сочи

ёСборная России стала первой в неофициальном общекомандном зачете чемпионата мира по самбо, который завершился в Сочи.

В спортивном самбо россияне завоевали шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые награды, на втором месте расположилась команда Таджикистана (1-2-1), на третьей позиции сборные Армении и Казахстана (0-2-1).

В боевом самбо россияне также завоевали шесть из девяти возможных золотых наград и одно серебро. На втором месте команда Киргизии (1-2-2), на третьем сборная Южной Кореи (1-1-0).

На счету женской сборной России пять золотых наград, одно серебро и две бронзы, на втором месте представительницы Белоруссии (2-3-2), на третьем — команда Украины (1-1-2).

На чемпионате мира по самбо в Сочи были разыграны 27 комплектов наград. В соревнованиях приняли участие представители 93 стран, что является рекордом для таких турниров.