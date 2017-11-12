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Сборная России победила на ЧМ по самбо
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Сборная России выиграла общекомандный зачет на чемпионате мира по самбо в Сочи 

ТАСС 12 ноября 2017
Фото: ТАСС
ёСборная России стала первой в неофициальном общекомандном зачете чемпионата мира по самбо, который завершился в Сочи.
В спортивном самбо россияне завоевали шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые награды, на втором месте расположилась команда Таджикистана (1-2-1), на третьей позиции сборные Армении и Казахстана (0-2-1).
В боевом самбо россияне также завоевали шесть из девяти возможных золотых наград и одно серебро. На втором месте команда Киргизии (1-2-2), на третьем сборная Южной Кореи (1-1-0).
На счету женской сборной России пять золотых наград, одно серебро и две бронзы, на втором месте представительницы Белоруссии (2-3-2), на третьем — команда Украины (1-1-2).
На чемпионате мира по самбо в Сочи были разыграны 27 комплектов наград. В соревнованиях приняли участие представители 93 стран, что является рекордом для таких турниров.
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