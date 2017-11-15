Ефимова — лучшая на 100 м брассом на этапе КМ в Токио

Россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом на седьмом этапе Кубка мира в Токио. Пятикратная чемпионка мира показала результат 1 минута 3,9 секунды. Второе место заняла представительница Ямайки Алия Аткинсон (1.04,15). Тройку призеров замкнула японка Канако Ватанабе (1.04,99). Накануне Ефимова стала третьей на дистанции 200 м брассом. Морозов победил на 100-метровке кролем на этапе КМ в Токио Россияне Кирилл Пригода (26,13) и Владимир Морозов (26,21) заняли второе и третье места соответственно на дистанции 50 метров брассом. Победу одержал японец Ясухиро Косэки (26,06). Ранее Морозов победил на дистанции 100 м вольным стилем, а Пригода занял второе место на дистанции 100 м брассом.