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Ефимова — лучшая на 100 м брассом на этапе КМ в Токио
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Ефимова — лучшая на 100 м брассом на этапе КМ в Токио 

LiveSport.Ru 15 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом на седьмом этапе Кубка мира в Токио.
Пятикратная чемпионка мира показала результат 1 минута 3,9 секунды.
Второе место заняла представительница Ямайки Алия Аткинсон (1.04,15). Тройку призеров замкнула японка Канако Ватанабе (1.04,99).
Накануне Ефимова стала третьей на дистанции 200 м брассом.
Морозов победил на 100-метровке кролем на этапе КМ в Токио
Россияне Кирилл Пригода (26,13) и Владимир Морозов (26,21) заняли второе и третье места соответственно на дистанции 50 метров брассом.
Победу одержал японец Ясухиро Косэки (26,06).
Ранее Морозов победил на дистанции 100 м вольным стилем, а Пригода занял второе место на дистанции 100 м брассом.
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